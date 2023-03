Accordo di collaborazione tra Unipa e la più antica università dell'Etiopia

E' stato siglato l'accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Addis Ababa University (Aau), la più antica università dell'Etiopia e uno dei più prestigiosi istituti di ricerca nel continente africano. "L'accordo - si legge in una nota di Unipa - mira a rafforzare le iniziative di cooperazione già in corso tra UniPa e Aau e a promuovere nuovi programmi congiunti di ricerca e didattica nel quadro delle opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea per incoraggiare la circolazione di studenti, ricercatori e docenti afferenti ai due atenei".