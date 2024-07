Accordo tra Dat e PassioneSicilia Edizioni: torna Inflight, la rivista di bordo sui voli della continuità siciliana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sta per tornare Inflight, la rivista di bordo che accompagnerà i viaggiatori lungo le rotte che connettono la Sicilia con le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. La compagnia aerea DAT Volidisicilia, che con i suoi voli collega giornalmente Palermo, Trapani e Catania con le due isole, ha raggiunto un accordo con PassioneSicilia Edizioni per la realizzazione dei nuovi numeri della rivista di bordo Inflight.

“È con grande piacere – dice Luigi Vallero, General Manager DAT Volidisicilia – che oggi annunciamo ai nostri passeggeri, dopo un periodo di assenza, il ritorno di Inflight, la nostra rivista di bordo, che sarà nuovamente disponibile dal prossimo agosto su tutti i nostri voli da Catania, Palermo e Trapani verso Lampedusa e Pantelleria grazie alla nuova collaborazione siglata con PassioneSicilia Edizioni. Tante le novità, a partire dalla traduzione degli articoli che sarà, oltre che in inglese, anche in francese e una nuova veste grafica più accattivante con nuovi contenuti e un formato più maneggevole”. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti dalla compagnia aerea DAT Volidisicilia per la realizzazione della nuova rivista di bordo”, afferma Nino Messina, fondatore di PassioneSicilia Edizioni. “Siamo da sempre promotori delle bellezze del nostro territorio, un lavoro che è culminato con la realizzazione di Amazing Sicily, un travel magazine gratuito distribuito negli aeroporti di Palermo e Catania, ed ora con Inflight, che parlerà delle tre perle del Mediterraneo: Lampedusa, Linosa e Pantelleria”.

“Il nuovo magazine ha il compito di far iniziare la vacanza ai viaggiatori ancor prima del loro arrivo a destinazione – spiega Attilio Cardella, direttore responsabile della rivista – facendo conoscere i territori, proponendo itinerari e raccontando le più belle storie di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. I turisti devono scoprire, attraverso i testi e le immagini, i migliori luoghi dove trascorrere le loro vacanze nelle tre isole”. Troverete la rivista Inflight a partire dal prossimo agosto a bordo degli aerei di DAT Volidisicilia, sul sito della compagnia https://dat.dk/inflight/ e su www.passionesiciliaedizioni.it. Potrete inviare i vostri comunicati stampa all’indirizzo mail redazione@passionesicilia.it.