Comune, un piano per il rilancio dello Zen: "Aiuteremo il quartiere nella lotta alla mentalità mafiosa"

Firmato questa mattina, nell'Istituto Giovanni Falcone, l'accordo di rete per la rigenerazione e lo sviluppo del quartiere Zen. Presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Rosi Pennino, e il preside della scuola, Domenico Di Fatta.

L'accordo per la prima volta riunisce verso un unico obiettivo, tra gli altri, il Comune, il dipartimento Giustizia minorile e di comunità, l'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni e l'Azienda sanitaria 6 di Palermo, oltre che l'Iacp, i sindacati degli inquilini e diversi istituti scolastici. All'accordo, inoltre, partecipano anche realtà del mondo associativo.

"Con questa iniziativa si avvia un tavolo permanente che coinvolge tutti gli operatori per pianificare e realizzare azioni strategiche volte a recuperare e rilanciare il quartiere Zen, attraverso la cooperazione di soggetti istituzionali, privati e associazioni che, attraverso uno sforzo comune, potranno avviare una profonda rigenerazione del quartiere, contrastando ogni forma di esclusione sociale e marginalità - le parole di Lagalla -. Tante famiglie chiedono il nostro aiuto ed è arrivato il momento di operare per ridare dignità a questa comunità, evitando le frammentazioni di azioni e cercando di coordinare gli sforzi di tutti i soggetti coinvolti per produrre un reale cambiamento".

L'accordo prevede: la realizzazione di azioni congiunte finalizzate alla crescita ed allo sviluppo delle energie positive presenti nel quartiere; la promozione della diffusione della cultura della legalità come elemento fondante la comunità cittadina; la rimozione delle cause di disagio e delle forme di marginalità presenti sul territorio; l'agevolazione di percorsi di regolarizzazione dei cittadini e delle cittadine del quartiere che intendono eliminare la propria condizione di abusivismo, al fine di ottenere un contesto abitativo legittimo, accompagnato dai naturali diritti che ne conseguono; la promozione di interventi tendenti alla valorizzazione, recupero e rigenerazione delle strutture e degli ambienti e di interventi finalizzati alla utilizzazione di processi innovativi in materia di energia rinnovabile; il coinvolgimento degli abitanti e delle abitanti, in particolare i più giovani, nei processi di rigenerazione urbana del territorio e dei genitori al processo di crescita educativa dei bambini.

E ancora, la creazione di percorsi innovativi nel campo della prevenzione e della lotta alla mentalità mafiosa, promuovendo azioni che tendono alla rimozione delle cause del disagio e al superamento delle diverse forme di marginalità; la promozione di percorsi di orientamento per giovani, disoccupati e inoccupati; la promozione di percorsi per la partecipazione dei pensionati alla vita attiva della comunità, anche attraverso iniziative condivise con altre fasce d'età che mirino a generare e stimolare 'patti generazionali' per la valorizzazione urbana del territorio; l'attivazione di progetti tendenti a coinvolgere tutte le realtà del quartiere, con particolare attenzione agli adolescenti e alle loro famiglie, per contribuire alla crescita democratica degli abitanti; il rafforzamento degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica.