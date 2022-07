Sanità, siglato il nuovo accordo regionale dei medici di emergenza 118 siciliani

"Un’importante vittoria per il 118 siciliano". Inizia così la nota della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG – l'organizzazione sindacale e l'associazione professionale nazionale dei Medici di medicina generale di assistenza primaria, in merito al nuovo accordo regionale dei medici di emergenza 118 siciliani siglato oggi nei locali dell'assessorato alla Sanità.

"Dopo ben 15 anni dal precedente accordo - si legge - il Servizio di Emergenza-Urgenza siciliano si dota, finalmente, di uno strumento normativo adeguato, il nuovo Accordo regionale dei Medici di Emergenza 118, in linea con le attuali esigenze di un servizio 118 efficace e soprattutto in grado di frenare la “fuga” del personale verso altre attività professionali, anzi di invertire la tendenza e attrarre nuovi giovani professionisti in questo delicato settore della medicina di urgenza sul territorio. Aggiornate le indennità economiche per il personale medico, le coperture assicurative per gli infortuni sul lavoro, implementata l’attività di formazione e migliorate le garanzie per i medici, come l’astensione obbligatoria dal lavoro per un giusto ristoro psico-fisico. Implementati anche nuovi compiti e funzioni, in particolare nella gestione delle Reti Assistenziali Tempo Dipendenti (Rete infarto, ictus e trauma)".

Dal sindacato concludono: "Un doveroso riconoscimento all’assessore alla Salute Razza per la lungimiranza nel promuovere lo svolgimento delle trattative sindacali e un sentito ringraziamento all’onorevole Elvira Amata, componente la Commissione Sanità della Regione Siciliana per aver sostenuto le esigenze dei medici del 118 siciliano".