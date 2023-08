Arrivano 2 milioni di euro per la manutenzione delle scuole palermitane a Sud della città

L'assessorato all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune attiva l’accordo quadro per le scuole della prima, della seconda, della terza e della quarta circoscrizione, per un valore complessivo di 2 milioni di euro. Il contratto attuativo dell’accordo, firmato ieri, consente di far partire i lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di competenza del Comune di Palermo (scuole statali, asili nido e scuole dell’infanzia comunali) che ricadono nell’area Sud della città.

La ditta aggiudicataria, l’Ati Igc srl - Consorzio stabile Progettisti Costruttori, ha attivato fin da subito un call center per le segnalazioni urgenti e per le richieste di pronto intervento da parte delle e dei dirigenti scolastici (come la messa in sicurezza di parti pericolanti di intonaci e murature, la disostruzione delle fognature, la messa in sicurezza degli ambienti in seguito a guasti nelle parti elettriche o idriche di autoclavi, sistemi antincendio e centrali termiche).

L'elenco delle scuole interessate

I lavori di manutenzione, seguiti dalla Rup Roberta Romeo, coinvolgeranno le scuole Arculeo, Cavallari, Maneri - Ingrassia - Don Milani, Sauro, Orestano, Ragusa Moleti, Rosolino Pilo, Emilio Salgari, Rita Borsellino, Rita Atria, Di Vittorio, Guttuso, Lombardo Radice - Mazzini, Mantegna - Bonanno - Borsellino, Maredolce - Oberdan - Quasimodo, Mattarella Bonagia, Montegrappa - Sanzio, Sauro - Franchetti, Nuccio - Verga, Perez Calcutta, Pestalozzi - Cavour, Pirandello - Borgo Ulivia, Padre Pino Puglisi, Scelsa, Scinà - Costa, Sperone - Pertini, Antonio Ugo, Vittorio Emanuele III - Capitano Basile, Cesareo, Don Milani, Gramsci e le scuole dell’infanzia comunali Altarello, Carollo, Di Matteo, Oberdan e Palmerino. Infine gli asili nido comunali Braccio di Ferro, Maria Pia di Savoia, La Malfa, Allodola, Ermellino, Il Faro, Libellula, Pellicano, Drago, Maricò e Pantera Rosa.

A commentare l'accordo quadro l'assessore alla Scuola Aristide Tamajo. "Esprimo grande soddisfazione per questo risultato. Con l’attivazione dell’accordo quadro “Palermo Sud”, finanziato a dicembre grazie all’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, continuiamo ad affrontare il problema dell’edilizia e delle manutenzioni delle scuole di Palermo, un problema che si è accumulato negli anni ma che ci stiamo impegnando finalmente ad affrontare e risolvere. In questo momento snellire tempistiche e burocrazia è fondamentale. L’attivazione dell’accordo quadro si aggiunge alla novità che avevamo già introdotto, di fornire direttamente alle scuole le risorse, mettendole in contatto con le imprese per lo svolgimento dei lavori. Questo ha permesso, negli scorsi mesi di mettere a disposizione delle e dei dirigenti scolastici 3,9 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dei plessi. Aggiungo che in queste settimane stiamo lavorando per far partire anche l’accordo quadro della “Palermo Nord” che farà arrivare altri 2 milioni di euro alle scuole della quinta, della sesta, della settima e dell’ottava circoscrizione".