Firmato un accordo per la promozione dell’università di Palermo in Cina

Ieri nella Chiesa di Sant’Antonio Abate (Palazzo Chiaramonte-Steri) in piazza Marina, si è svolto l’importante incontro che ha visto partecipare l’Università di Palermo, w.academy business school e la Beijing Zhongyikun Technology Training Co. Ltd, società cinese specializzata nella promozione culturale e accademica tra la Cina e gli altri Paesi. In occasione dell’incontro sono state presentate le politiche di internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Palermo in Cina. Sono intervenuti il Rettore Prof. Massimo Midiri, il Prof. Fabio Mazzola (Prorettore alla didattica e all’internazionalizzazione), il Prof. Salvatore Casabona (Delegato del Rettore alla internazionalizzazione, alla mobilità incoming e alla cooperazione internazionale con i Paesi asiatici), il Prof. Angelo Mineo (Direttore del Dipartimento SEAS) e il Prof. Stefano De Cantis (Delegato del Rettore alla internazionalizzazione e alla mobilità con i Paesi Extra-Europei).

Al termine dell’incontro è stato siglato uno storico accordo tra UniPa e la società cinese. A siglare l’accordo con il Rettore era presente il Dr. Wang Yuntao, CEO della Beijing Zhongyikun Technology Training Co. Ltd. accompagnato dai rappresentanti di w.academy, business school che si occupa di formazione manageriale e che svolge un ruolo di ponte per l’internazionalizzazione e le corporate academy. A rappresentare w.academy, che ha favorito l’accordo, erano presenti il Dr. Giulio Guidi e il Dr. Matteo Bartoloni, rispettivamente CEO e Direttore della business school. Grazie a questo accordo, da oggi la Beijing Zhongyikun Technology Training Co. Ltd. promuoverà l’Università di Palermo in Cina con l’obiettivo di reclutare studenti cinesi e permetterà all’Università di Palermo di stringere degli accordi strategici con prestigiose Università in Cina con l’obiettivo di organizzare programmi di studio e di scambio internazionale rivolti sia a studenti sia a docenti e ricercatori.