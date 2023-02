Accordo con lo Stato, la Cgil Fp: "Ora subito stabilizzazioni ed aumento orario dei lavoratori part-time"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Accordo Palermo-Stato, la CGIL FP di Palermo: “Adesso si dia immediatamente corso alle stabilizzazioni ed aumento orario dei lavoratori part-time garantendo il full-time in tempi brevissimi”. La Segreteria provinciale ed il gruppo RLS della CGIL FP di Palermo, prendono atto dell’accordo tra il Governo Nazionale ed il Comune di Palermo, che, anche se in forte ritardo, può finalmente sbloccare la stabilizzazione dei 90 lsu ancora in attesa di contratto ed incrementare le ore di servizio settimanali per tutto il personale part-time. Si è già aspettato troppo tempo per dare a Cesare quel che di Cesare!

“Adesso si proceda immediatamente con la stabilizzazione dei 90 lsu e l’incremento orario di tutti i lavoratori part-time” dicono Lillo Sanfratello segretario provinciale, Luigi D’Antona della FP CGIL e Luciano Ficile capogruppo RSU CGIL FP del Comune di Palermo. “Bisogna, mettere la voce basta a contratti part-time imposti, che non garantiscono né la garanzia lavorativa ne la garanzia dei servizi al cittadino, per questo chiediamo al Sindaco che entro il 2023 tutto il personale part-time sia trasformato in full-time” ribadiscono gli stessi Lillo Sanfratello, Luigi D’Antona e Luciano Ficile.