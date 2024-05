Sport e turismo, intesa Comune-Gal Terre Normanne per valorizzare la città e i borghi della provincia

Il Comune di Palermo e il Gal Terre Normanne hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per sviluppare attività congiunte di interesse collettivo su turismo e sport finalizzate all’attrattività della città in connessione con i territori della provincia. L'accordo è stato firmato dall'assessore al Turismo e sport Alessandro Anello alla presenza del direttore amministrativo del Gal Giuseppe Sciarabba.

Fra gli obiettivi dell’intesa ci sono la promozione del turismo esperienziale per valorizzare le identità locali e i prodotti tipici, favorendo una fruizione sostenibile del territorio; l’accrescimento della capacità competitiva dell’imprenditorialità̀ turistica, anche sui mercati esteri, attraverso azioni di marketing e di innovazione digitale. E ancora, l’accessibilità dei siti della città in particolare per le persone con bisogni speciali; il miglioramento dell’offerta turistica con nuove tecnologie in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi.

L’accordo avvia un tavolo tecnico per elaborare proposte a valere su programmi/fondi comunitari, nazionali, regionali e locali. "Le opportunità da cogliere sono tante - dice l'assessore Anello - e quest'anno in particolare possono essere legate al turismo delle radici in virtù dei tantissimi palermitani che vivono all'estero, discendenti di emigrati, desiderosi di visitare la città con la quale hanno mantenuto un legame affettivo e culturale. Puntiamo anche sul turismo sportivo per valorizzare la città e i borghi lungo il cammino di Santa Rosalia con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi di visitatori nei periodi di bassa stagione".