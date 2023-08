Una concessione per 12 anni in cambio del restauro de La Cuba, il Comune chiude il contenzioso

Dovranno eseguire i lavori di manutenzione e messa in sicurezza de La Cuba, concessa per i prossimi 12 anni, nonché occuparsi della vasca di Villa Sperlinga. Si chiude dopo 2 anni il contenzioso tra l'Amministrazione e la Cvs management srl sull'immobile interno al giardino che si trova tra viale Boris Giuliano e viale Francesco Scaduto. La Giunta ha infatti autorizzato gli uffici delle Risorse immobiliari a sottoscrivere un accordo di natura transattiva con la società che nel 2020 aveva subito un’ispezione da parte della polizia municipale dalla quale erano emerse "criticità strutturali sull’immobile" poi sequestrato.

Nel contenzioso pendente presso il tribunale di Palermo, la Cvs management srl aveva chiesto un risarcimento danni quantificabile in oltre 700 mila euro. Il dialogo tra le parti è andato avanti a lungo e nel 2021 i gestori si erano rivolti a un legale per ottenere una concessione superiore ai 4 anni e 5 mesi previsti dal Comune per potere recuperare il costo del restauro che avrebbe consentito all’Amministrazione di non "scucire" un euro. A distanza di ormai quasi due anni è stata messa la parola fine sulla querelle amministrativa e, con la rinuncia da parte di pubblico e privato a ogni forma di contenzioso, la srl potrà occupare La Cuba per i prossimi 12 anni.

Un successo secondo l’assessore comunale al Patrimonio, Andrea Mineo: “Con questa ulteriore transazione si mette la parola fine a una lunga vicenda che come risultato poteva portare al protrarsi di uno stato di degrado di un importante bene della nostra città. Così come anche asseverato nel parere favorevole reso dall’avvocatura comunale, la chiusura di questo contenzioso fa discendere a favore del Comune benefici evidenti. La prosecuzione del contenzioso avrebbe quasi certamente visto soccombere l’amministrazione, arrecando un grave danno finanziario per il Comune”.

"Allo stesso tempo - sottolineano l’assessore e il sindaco Roberto Lagalla - si procederà al recupero e alla valorizzazione di un bene comunale che necessita di lavori strutturali e di manutenzione straordinaria alla regolarizzazione del regime di concessione dell’immobile e verrà anche fornito un servizio alla collettività grazie alla cura programmatica della vasca di Villa Sperlinga, da tempo in condizioni di degrado e con la necessità di continui interventi di manutenzione. Unitamente a ciò, nel complessivo quadro di interventi finanziati a valere su fondi React Eu linea verde diffuso, l’amministrazione procederà a una complessiva riqualificazione di ampie porzioni della Villa, dotandola di nuovo impianto di irrigazione smart con comando da remoto e conseguente piantumazione di nuovo prato, alberature, installazione di panchine e cestini".