Formazione e tirocini per diventare operatorio sociosanitario: siglato accordo tra Regione e Usr

Gli studenti diplomati negli istituti professionali statali a indirizzo "Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale" potranno acquisire le competenze per la figura di operatore sociosanitario e accedere al relativo esame di qualifica professionale. È il risultato dell’accordo firmato oggi tra l’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, l’assessorato alla Salute e l’Ufficio scolastico regionale. Agli studenti che sceglieranno questo percorso saranno riconosciuti "specifici crediti formativi - si legge nell’accordo - da tradursi in ore da detrarre al monte orario complessivo previsto per l’acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario, da completare con percorsi di integrazione delle competenze”.

I percorsi, secondo quanto indicato nell’accordo, comprendono un tirocinio guidato nelle strutture e nei servizi individuati dalla stessa intesa. Durante il percorso formativo sono previste specifiche prove di verifica. Superato l’esame di maturità e raggiunta la maggiore età, i diplomati potranno quindi accedere al tirocinio e poi all’esame di qualifica professionale.

L’assessore Giovanna Volo ha espresso "grande soddisfazione per il risultato raggiunto grazie alla sinergia tra istituzioni, che offre alla Sicilia un valido strumento di inserimento lavorativo nelle professioni di supporto ai servizi sanitari, così come avviene in gran parte del resto d’Italia". "Una misura - ha sottolineato invece l’assessore Mimmo Turano - che riconosce finalmente il lavoro di istituti e studenti che puntano con sacrificio e dedizione su questo percorso e che si pone in continuità con il nostro forte intendimento di interpretare la reale domanda di lavoro e competenze nell’Isola, tanto nella formazione quanto nell’istruzione".

"E' importante per i giovani - ha aggiunto il direttore dell’Usr Sicilia, Giuseppe Pierro - creare un collegamento reale, un dialogo tra la scuola e il mondo del lavoro per motivare studentesse e studenti a intraprendere percorsi di studio tecnologico-professionali. In pratica consentire che l’istruzione tecnica offra sbocchi professionali anche nel nostro territorio". Tra i firmatari dell’accordo anche i dirigenti generali dei dipartimenti regionali delle Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Salvatore Requirez, e dell’Istruzione e formazione, Giovanna Segreto.