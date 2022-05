Contratti a canone concordato, per gli associati di Ance i servizi di assistenza di Confedilizia: firmata la convenzione

La possibilità di usufruire del servizio di certificazione dei contratti a canone concordato, dell'assistenza nella redazione del contratto e della verifica della congruità del canone. Questo in sintesi l'esito dell'accordo sottoscritto tra Ance Palermo e Ape Confedilizia Palermo, l’associazione dei proprietari immobiliari. L’intesa è stata firmata a Palazzo Forcella De Seta, dai due rispettivi presidente, Massimiliano Miconici e Giuseppe Cusumano. I servizi di assistenza contrattuale che Ape Confedilizia Palermo offre a condizioni agevolate agli associati ad Ance Palermo riguardano, in particolare, attività di assistenza nella redazione dei contratti di locazione agevolata, verifica di congruità dei canoni e rilascio delle attestazioni di conformità, registrazione dei contratti di locazione agevolata.

“Inoltre – spiega il presidente Cusumano – mettiamo a disposizione il format elettronico del contratto, editabile e pronto in pochi minuti e un foglio elettronico di calcolo della congruità del canone che permette al proprietario dell’immobile da fare tutto velocemente ed in autonomia”. “L’accordo con Confedilizia – aggiunge il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi - ci permette di poter offrire ai nostri associati proprietari di immobili la possibilità di velocizzare e sintetizzare tutti gli adempimenti legati ai contratti a canone concordato. Un aiuto importante per snellire la parte burocratica che spesso risulta di difficile approccio”.