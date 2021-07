Revocati i licenziamenti, accordi su ferie e tredicesima: torna il sereno per gli addetti alle pulizie del Conca d'Oro

Licenziamenti revocati, un aumento nell'indennità oraria, aggiunta la tredicesima e un paio di premi annuali. Buone notizie per gli operatori della ditta di pulizie Cleaning Global Service, che lavorano all’interno del centro commerciale Conca D’oro. Gli esuberi annunciati sono stati annullati e così i lavoratori potranno tornare alla loro attività e i giorni di mancata presentazione verranno tramutati in ferie o permessi retribuiti.

La paga oraria è stata aumentata di 6,60 euro lordi e gli emolumenti verranno aumentati in maniera retroattiva, cioè a partire dal primo marzo di quest’anno, e saranno versati ai lavoratori a partire dal mese di agosto in quattro soluzioni consecutive. Dopo la protesta dei lavoratori c’è stato un incontro tra la società Cleanign Global Service Srls, la Uiltucs Sicilia, le Rsa e i lavoratori, per dirimere l’attuale vertenza dei confronti della Cgs in merito all’applicazione del contratto nazionale di lavoro.

I lavoratori, oltre all’aumento della paga oraria, vedranno riconosciuto il pagamento della tredicesima mensilità, che sarà pagata in una unica soluzione e prima della festività natalizia del 25 dicembre. A questo sarà aggiunto un premio annuale che sarà pari al 50% della tredicesima mensilità. Tra gli obblighi assunti dall’azienda quello di riconoscere il diritto di precedenza alla trasformazione del contratto da part time a full time, rispetto alle nuove assunzioni full-time. Per tutta la durata dell’appalto i lavoratori saranno impegnati all’interno del centro commerciale Conca D’oro.