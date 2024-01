Dal centro della movida alla periferia dilaga la violenza, due persone accoltellate

Dal centro della movida alla periferia dilaga la violenza. A distanza di poche ore due persone sono state accoltellate nel quartiere Noce e nella zona di piazza Sturzo, a pochi metri dai locali di via Isidoro La Lumia e via Daita dove ad inizio dicembre è andata in scena una rissa con tanto di sparatoria e una settimana dopo è stato ucciso Lino Celesia a due passi dalla discoteca Noct3 di via Calvi.

Due episodi che destano ulteriore allarme in città. Nel primo caso un giovane di 25 anni è stato ferito a coltellate nei pressi di piazza Sturzo nella notte tra giovedì e venerdì. Portato al Civico, n on è in pericolo di vita, ma ha tre ferite all'addome. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato accerchiato in via Giuseppe Puglisi Bertolino ( strada che collega le piazze Sturzo e Nascè) da cinque persone armati di coltello e manganello. Non è ancora chiaro se fossero tutti usciti poco prima da qualche pub vicino.