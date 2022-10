L'accoltellatore del Carrefour di Assago disarmato dal palermitano Massimo Tarantino, ex Inter

E' stato un palermitano a disarmare l'accoltellatore del Carrefour di Assago. Si tratta di Massimo Tarantino, ex calciatore di 51 anni con un passato all'Inter, al Napoli e al Bologna (tra le altre). Urla, terrore, sangue. Tarantino - oggi direttore sportivo - si trovava insieme a migliaia di persone all'interno del centro commerciale ed è riuscito a fermare l'uomo di 46 anni che nel tardo pomeriggio di ieri nel centro commerciale alle porte di Milano ha ucciso a coltellate un dipendente del supermercato e ferito gravemente altre quattro persone, compreso il giocatore del Monza Pablo Marì.

L'ex terzino sinistro palermitano ha raccontato di essersi accorto che qualcosa non andava perché l'aggressore gridava fra gli scaffali e di essere andato così a vedere cosa stesse succedendo. "Urlava, urlava e basta", ha riferito. A quel punto avrebbe deciso di intervenire: "Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe", ha poi detto.

L'aggressore, che pare abbia problemi psichiatrici, è stato fermato e portato in caserma. Si trova in stato di fermo. I militari lo descrivono come in stato confusionale. E' al momento escluso dalle forze dell'ordine un gesto di natura terroristica. La dinamica appare chiara: alle 18.47, dopo essere entrato come un normale cliente 7 minuti prima, il 46enne avrebbe preso un coltello da uno degli espositori del supermercato e avrebbe iniziato a ferire gente a caso - due dipendenti del Carrefour e quattro clienti - spostandosi tra le corsie. Alcuni sono stati colpiti nella zona dell'ortofrutta - le macchie di sangue sono rimaste ben visibili a terra a lungo -, altri accanto alle casse. Poi l'intervento di Massimo Tarantino.