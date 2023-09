Si nasconde dopo aver accoltellato il compagno della ex, scappa ma la polizia spara in aria: arrestato

Dopo aver accoltellato il compagno della ex moglie, per sfuggire alla cattura, si è nascosto in un casolare. Ma a tre giorni dai fatti, la polizia è riuscito a rintracciarlo e arrestarlo, non senza difficoltà. Prima di essere fermato, infatti, l'uomo ha tentato una fuga, ma è stato bloccato dopo che gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria. E' finito così in manette il cinquantunenne che lo scorso mercoledì sera aveva aggredito il nuovo partner della donna con la quale si era separato da qualche mese su una panchina dalle parti di corso Umberto I, a Bagheria.

Dopo l'episodio, l'uomo si era reso irreperibile. La polizia, lavorando su alcune intercettazioni, è andato a cercarlo inizialmente in casa di un amico senza però trovarlo. Lo stesso amico, adesso accusato di favoreggiamento, secondo le indagini, avrebbe messo a disposizione dell'aggressore il casolare, in zona Ramacca, dove poi è avvenuto l'arresto. Il cinquantunenne è stato condotto in carcere, anche perché avrebbe minacciato di morte l'ex moglie, ed è in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Intanto il ferito, trasportato mercoledì sera d'urgenza all'ospedale Buccheri La Ferla con ferite nella parte bassa della schiena, è già stato dimesso. Il coltello non è ancora stato recuperato.