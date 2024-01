"Accoltellò il poliziotto che lo aveva arrestato", condannato a 6 anni e 8 mesi un giovane ivoriano

Sarebbe stata una sorta di vendetta nei confronti del poliziotto che qualche settimana prima l'aveva arrestato e, per "punirlo" un giovane ivoriano, Kader Doumbia, la mattina dello scorso 29 aprile aveva accoltellato l'agente alla Kalsa e ferito anche un passante che era intervenuto per soccorrere la vittima. Per lo straniero la Procura aveva chiesto una condanna a 18 anni, ma oggi il gup Rosario Di Gioia ha deciso di infliggergli invece 6 anni e 8 mesi di carcere.

Il giudice ha accolto le tesi dell'avvocato Loredana Mancino, che assiste l'imputato e che ha sostenuto che non si sarebbe trattato di un tentativo di omicidio, ma soltanto di lesioni gravi. Il reato è stato infatti derubricato. Doumbia, 23 anni, quella mattina, dopo aver colpito il poliziotto e il passante, entrambi di 41 anni, era scappato, ma era stato rapidamente circondato, disarmato e arrestato al Foro Italico. I due feriti erano stati invece ricoverati in gravi condizioni al Civico e al Buccheri La Ferla.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'agente aveva bloccato l'imputato qualche tempo prima per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Tanto sarebbe bastato per spingere Doumbia a vendicarsi. Il poliziotto quel giorno era uscito da casa, era libero dal servizio ed era andato verso la sua macchina. Era con i suoi genitori che, vedendo arrivare lo straniero all'improvviso, avevano iniziato a urlare per lanciare l'allarme. Proprio questo aveva consentito all'agente di girarsi e di schivare in parte il fendente diretto alla schiena e che lo aveva raggiunto a un fianco.