Con l’"acchianata" a Monte Pellegrino i fedeli rinnovano la devozione a Santa Rosalia

Questa sera i fedeli - palermitani e non solo - con la tradizionale acchianata rinnovano la devozione a Santa Rosalia: oltre un'ora di cammino per raggiungere il santuario sul Monte Pellegrino. Sfideranno il caldo i devoti che si recheranno a piedi nella grotta dove nel 1625 furono trovate le ossa della fanciulla che, portate in processione per le strade della città, liberarono Palermo dalla peste.

Per chi non può affrontare a piedi l'acchianata ci saranno i bus del'Amat: la società che gestisce il trasporto pubblico urbano ha aumentato le corse della linea 812, che collega piazza Crispi con il Santuario. Fino a domani saranno 12 i mezzi in servizio con una frequenza di uno ogni 8 minuti. Si può salire e scendere con un unico biglietto, che sarà gratuito per disabili, under 12 e over 65.

Oggi e domani, i vigili del fuoco assicureranno un presidio a Monte Pellegrino, colpito recentemente da incendi che hanno devastato il paesaggio naturalistico. Una decisoone presa dal comitato per l'ordine e sicurezza pubblica, su disposizione del prefetto. Già dalle 8 di stamattina, e fino alle 20 di domani, due squadre di vigili del fuoco e squadre del corpo forestale resteranno a presidio dell'intero percorso.

La devozione per Santa Rosalia - testimoniata dagli ex voto, doni e oggetti lasciati dai fedeli alla Santuzza in segno di grazia ricevuta - non è solo dei palermitani. Già da parecchi anni i Tamil, gruppo etnico di origine indiana, salgono al santuario di Santa Rosalia, in quanto lo considerano come il loro sito sacro nello Sri Lanka: il Kataragama.

Religione e cultura si mescolano in occasione delle celebrazioni di Santa Rosalia, con lo spettacolo itinerante "L'Acchianata delle Rosalie" della cooperativa Le Baccanti, patrocinato dal Comune, che si terrà stasera lungo la scala vecchia che dalle falde di Monte Pellegrino porta al santuario. Oltre 40 tra musicisti, cantanti, attori e ballerini daranno vita a 13 performance dalle 19 alle 22,30. "Con questi spettacoli - hanno detto il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore comunale alle Politiche culturali Giampiero Cannella - si dà il via al lungo anno di iniziative culturali che porterà all'edizione numero 400 del Festino. Queste iniziative vogliono rappresentare una risposta di difesa del territorio a chi, colpevolmente, ha provocato gli incendi della notte di Ferragosto su Monte Pellegrino.