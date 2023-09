Migliaia di fedeli per "l'acchianata" a Santa Rosalia, in 6 mila col bus al santuario

Santa Rosalia chiama, Palermo risponde (numerosa come ogni anno). Sono tantissimi, infatti, i fedeli che tra ieri e oggi hanno partecipato alla tradizionale "acchianata" a Monte Pellegrino. "Tantissimi non solo fedeli, ma anche le confraternite, le associazioni che tra ieri sera e oggi hanno partecipato con devozione e profondo rispetto rappresentano la migliore risposta che la città possa dare a chi ha offeso Palermo quest’estate, quando è stata ferita dagli incendi". Con queste parole il sindaco Roberto Lagalla commenta la giornata di festa dedicata alla santa patrona della città.

Il riferimento del sindaco è agli incendi che hanno avvolto la città lo scorso 25 luglio e, nelle settimane successive, anche la montagna che ospita il santuario con le reliquie della Santuzza. "I roghi che hanno colpito pochi giorni fa anche Monte Pellegrino, per fortuna - dichiara ancora il sindaco - non hanno messo a rischio il percorso dei fedeli, grazie anche al grande impegno che c’è stato fin da subito da parte di tutti gli attori coinvolti, a cominciare dai vigili del fuoco, corpo forestale, forze dell’ordine, le squadre del dipartimento di protezione civile regionale e la protezione civile comunale".

Solo ieri circa 10 mila i fedeli che hanno raggiunto il santuario. "Il mio ringraziamento va anche alle aziende partecipate che in questi giorni hanno fornito i servizi ai cittadini che si sono recati su Monte Pellegrino - conclude Lagalla - per una festa di Santa Rosalia che quest’anno ci impone una forte riflessione in particolare, come ha ricordato anche l’arcivescovo Corrado Lorefice nella sua omelia di oggi, sul processo di formazione delle giovani generazioni in relazione allo stupro di una ragazza palermitana".

Intanto Amat ha potenziato il servizio sulla linea che porta al Santuario. "Soddisfazione per il servizio della linea 812 che permette di raggiungere il Santuario di Santa Rosalia - ha dichiarato il presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta -. Amat ha effettuato il servizio h24. Ieri hanno viaggiato nella linea 6.000 passeggeri, risultato che è stato possibile raggiungere grazie alla professionalità e all'impegno degli autisti, del personale di officina, di manutenzione e di tutto il personale coinvolto che con grande passione ha seguito questa iniziativa organizzata dal sindaco".