Il Coronavirus blocca i fedeli: per Santa Rosalia santuario chiuso e niente "acchianata"

La paura del Coronavirus non smette di modificare le abitudini dei palermitani e neppure le tradizioni. Quello di quest'anno è stato un Festino in tono minore e cosi sarà anche il giorno di Santa Rosalia, a settembre. Il sindaco ha infatti vietato la cosiddetta "acchianata" su Monte Pellegrino: una delle tradizioni religiose più antiche della città secondo la quale migliaia di fedeli percorrono un tragitto a piedi per arrivare fino al santuario dove sono custodite le reliquie della patrona di Palermo. Ogni anno, ma non quest'anno: gli assembramenti sono veicolo di contagio e quindi vanno evitati.

"Avendo ricevuto indicazioni che dal 3 al 6 settembre prossimo sarà chiuso al pubblico il Santuario di Santa Rosalia per gli effetti della emergenza sanitaria legata al Covid-19 - recita una nota di Palazzo delle Aquile - il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'ordinanza che vieta il transito per pedoni e ciclisti lungo la via Santuario Montepellegrino (Scala vecchia). Di fatto non sarà consentita la tradizionale 'acchianata' prevista tra il 3 e il 4 settembre prossimo". Tra i motivi del divieto, c'è anche la situazione di pericolosità della scala vecchia dopo l'alluvione dello scorso 15 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ordinanza prevede l'installazione di transenne metalliche mobili nella parte iniziale e finale della Scala Vecchia nonché in tutte le intersezioni della stessa con la via Pietro Bonanno. I lavori saranno eseguiti dal personale del Coime. Dal 3 al 6 settembre prossimo è stata anche programmata una maggiore presenza sul posto di pattuglie della polizia municipale.