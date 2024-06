VIDEO | A piedi fino al santuario di Rosalia raccogliendo "munnizza": torna l'Acchianata ecologica

Torna la “Acchianata ecologica”, la manifestazione organizzata da Confcommercio Palermo sulla strada vecchia del Santuario di Santa Rosalia per promuovere i temi della sostenibilità ambientale. La manifestazione non agonistica, a cui hanno già aderito centinaia di partecipanti, si svolgerà il 16 giugno ed è la prima di una serie di manifestazioni organizzate da Confcommercio in onore di Santa Rosalia e inserite nel calendario dei festeggiamenti per il 400esimo anniversario del Festino.

“Una manifestazione di grande valenza simbolica - spiega Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo - che esprime un messaggio etico che il nostro mondo imprenditoriale vuole mandare a difesa di principi imprescindibili come la sostenibilità ambientale e il rispetto dei luoghi della nostra quotidianità”. Sarà una raccolta dinamica che, dalle falde al Santuario, “risalirà” il Monte Pellegrino, luogo simbolo di Palermo con il suo importante patrimonio naturale, culturale e spirituale.

Il raduno è fissato alle 9 alle falde di Monte Pellegrino. Sono previsti due percorsi: uno di 3,7 km con partenza dalle falde del Monte e l’altro di 1,4 km con partenza da “Mezzo Arancio”, dove si potrà arrivare grazie a un bus navetta. I partecipanti percorreranno la “scala vecchia” e arriveranno davanti al Santuario di Santa Rosalia dove a mezzogiorno riceveranno la benedizione del reggente del Santuario, don Natale Fiorentino. L’iscrizione è gratuita, da formalizzare all’indirizzo https://tinyurl.com/acchianataecologica. I partecipanti riceveranno una t-shirt e una borraccia personalizzata e potranno dotarsi di guanti (preferibilmente da giardinaggio) per potere raccogliere i rifiuti presenti lungo il percorso che poi saranno smaltiti dalla Rap.

Nel corso dell’ultima edizione sono stati raccolti rifiuti per un totale di circa una tonnellata. L’iniziativa prevede il coinvolgimento degli imprenditori, delle Istituzioni, del mondo scolastico e universitario, delle associazioni del settore sportivo, del settore sociale, delle confessioni religiose, oltre che tanti volontari, donne, uomini, mamme, papà, figlie e figli in una “Acchianata” all’insegna non solo della devozione, ma anche della tutela dell’ambiente e dell’impegno civico.

“Ci rivolgiamo spesso alle istituzioni - dice la Di Dio - per chiedere il rispetto dei nostri diritti ma al tempo stesso vogliamo essere protagonisti di una “cultura del fare” e collaborare fattivamente per costruire attorno a noi una realtà migliore. Lo scorso anno abbiamo recuperato dalla strada e dagli spazi verdi attorno al Santuario circa 200 enormi sacchi di plastica, ferro e vetro: dobbiamo combattere la mancanza di senso civico”.

L’Acchianata Ecologica ha ricevuto il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Palermo, dell’Università degli Studi, dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi e della Protezione Civile regionale. Media partner sarà il Giornale di Sicilia. Numerose anche quest’anno le partnership con enti e associazioni: l’A.S.C. Palermo, Plastic Free, Fiva, le Federazioni atletica leggera e Medico sportiva, Rap, Servizi per la Protezione civile e il Volontariato, Riserva naturale orientata Monte Pellegrino e Rangers d’Italia Sicilia, la Croce Rossa Palermo e il Corpo delle infermiere volontarie CRI, Inner Wheel Qarinis, il Comitato Amiche Devote di Santa Rosalia, il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Palermo. Sponsor della manifestazione saranno due importanti aziende palermitane: Blu Ocean e Riolo Automobili.