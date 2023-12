VIDEO | Il sindaco accende l'albero di Natale al Politeama: "Ritroviamo amore e impegno per la città"

Con l'accensione dell'abete, accompagnata dal coro di voci bianche del Teatro Massimo, parte il mese di eventi previsti per le festività. Presente l'assessore Cannella. Sul Capodanno in piazza con Elodie: "Serata di festa con un occhio attento alla sicurezza". Sui problemi di illuminazione in diversi quartieri: "Entro l'anno fine dei lavori nella zona Nord"