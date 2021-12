Politeama, montato l'albero di Natale "metallico": oggi l'accensione delle luci

Seppur in ritardo rispetto alle tempistiche annunciate dal Comune, l'albero di Natale al Politeama è stato installato. E oggi, alle 18, verrà acceso.

Come già anticipato da PalermoToday non si tratta del classico abete, ma di una struttura metallica alta 18 metri e larga 10 (per un peso totale di oltre una tonnellata e mezzo), con luci di colore bianco e blu. Progettato da una ditta palermitana, l'albero di Natale è stato finanziato da sei associazioni imprenditoriali (Confcommercio, Confartigianato-Casartigiani, Confindustria, Ance, Cna e Confesercenti) e dalle ex municipalizzate: Amap, Amat, Amg, Gesap, Rap, Reset, Sispi. Privati e società partecipate sono dovute scendere in campo per sostenere l'amministrazione comunale, ancora senza bilancio di previsione 2021, e quindi impossibilitata a spendere anche un euro.

Ci ha pensato così l'ex Provincia ad addobbare la città sistemando le luminarie lungo il percorso Arabo-normanno e collocando ai Quattro canti un abete vero. Questo albero di Natale è stato acceso lunedì alla presenza del sindaco Leoluca Orlando; oggi tocca a piazza Politeama, dove alle 18 verrà dato il via a "Natale insieme 2021".

Questo il nome scelto per le iniziative in occasione delle feste di fine anno. Iniziative in tono minore visto che il Comune, senza fondi per i noti problemi di bilancio, potrà solo coordinare le associazioni che in diversi quartieri stanno organizzando mini-cartelloni con rassegne musicali, spettacoli ed eventi per i più piccoli.

L'albero "metallico" del Politeama sarà comunque un'attrattiva perché, a dispetto dei materiali utilizzati per realizzarlo, potrà essere ammirato anche al suo interno. Alla base infatti c'è una apertura che consente di entrare nella struttura per guardare dal basso l'illuminazione e ascoltare in sottofondo le lemodie natalizie. "Un albero luminoso, fuori dall'ordinario" lo ha definito l'assessore alle Attività Cettina Martorana, che sta gestendo anche il contestato (da alcuni commercianti) mercatino di Natale tra via Amari e via Ruggero Settimo.