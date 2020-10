Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Sigilli alla Virgin per abusi edilizi, lo stupore dei soci: "Pensavamo fosse chiusa per Covid"

Abbonati increduli davanti al centro fitness di via Ventura, tra i più frequentati in città, appresa la notizia del sequestro della struttura. "Siamo senza parole. Pensavamo fosse una fake news, ma purtroppo non è così..." ma anche "La legge va rispettata"