Lotta all'abusivismo edilizio dal centro storico allo Zen: la polizia municipale sequestra 7 immobili

Ben 56 controlli effettuati, 7 immobili sequestrati, 22 persone denunciate e 43 segnalate all'autorità giudiziaria. E' questo il nuovo report delle attività di controllo svolte lo scorso mese di giugno dal nucleo Edilizia della polizia municipale per violazioni alla normativa urbanistica. Gli agenti, che svolgono interventi mirati alla repressione dell’abusivismo edilizio attraverso capillari controlli su tutto il territorio comunale, su iniziativa e su delega d'indagine della Procura, questa volta sono intervenuti nel centro storico, allo Zen, Uditore, Michelangelo e Villa Tasca.

Anche questo mese parecchi gli abusi riscontrati e i lavori intrapresi senza le necessarie autorizzazioni, né il rispetto dei vincoli urbanistici e ambientali. In particolare, in via Matteo Bonello (vicino alla Cattedrale) gli operatori intervenuti hanno sequestrato un immobile ricadente in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico: "Nella struttura - si legge in una nota - erano in corso lavori di sopraelevazione sul tetto senza il necessario nulla osta del genio civile".

Al Kalta, in via Beato Angelico, dopo un esposto, è stato denunciato l'amministratore unico di una società sportiva "per aver realizzato un campo di padel, una piscina di circa 90 metri quadrati e diversi manufatti abusivi all'interno di una struttura che conta 8 campi da tennis e 4 campi polifunzionali". Mentre in via Parrini, al Cep, anche in questo caso a seguito di esposto, gli agenti hanno sequestrato un cantiere dove erano in corso lavori di manutenzione straordinaria sui muri portanti di una palazzina di 125 metri quadrati, "senza nessun titolo autorizzativo, né presentazione della necessaria documentazione al genio civile".

In via Alloro, invece, con un'operazione congiunta con il personale del Nucleo tutela risorse immobiliari, è stato eseguito un intervento a Palazzo La Rosa. Un immobile storico, da anni oggetto di occupazione abusiva, al quale nel tempo è stata anche alterata la destinazione d'uso originaria di ufficio, con la realizzazione di opere abusive e il furto di energia elettrica. L'intervento ispettivo ha portato alla denuncia di 10 persone, indagate a vario titolo per "occupazione abusiva, danneggiamento, furto di energia elettrica, lavori abusivi e deturpazione di bellezze ambientali".

In piazza Danisinni, infine, è stata eseguita comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria per la realizzazione di un ampliamento abusivo di 55 metri quadrati. Il cantiere è stato sequestrato perché durante il controllo ispettivo sono stati trovati al lavoro tre operai.