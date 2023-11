Non tutti i commercianti emettono gli scontrini. Questo vale soprattutto per alcune zone franche come gli stadi, dove spuntano come funghi i venditori abusivi di bibite. Un fenomeno documentato dall’inviata Stefania Petyx e che non riguarda solo la sua Palermo, ma anche Milano e Roma. "Vendiamo la birra a due euro contro i 3,50 dei baracchini ufficiali", spiega un abusivo fuori dallo stadio Renzo Barbera.

Abusivi al Barbera. guarda il video di Striscia la Notizia

Nessuno controlla, anche se avviene sotto gli occhi delle forze dell’ordine: "Ci vorrebbe la guardia di finanza", spiega un vigile urbano. La situazione degenera quando Stefania Petyx va a intervistare i venditori abusivi e i rispettivi clienti. "Ti devi vergognare", urlano all’inviata. Finché non alcuni tifosi non hanno fatto una doccia di birra a Petyx e al suo cameraman, minacciandola: "Non farmi inquadrare o ti tiro un pugno in bocca". Tutto ciò avveniva a pochi metri dai vigili urbani, che apparentemente non si sono accorti di nulla.

L’inviata va allora da Giuliano Forzinetti, assessore alle attività produttive ed economiche del Comune, che promette: "Nei prossimi giorni verranno assunti ulteriori vigili urbani che si impegneranno nel controllo del territorio e puntiamo a regolarizzare le attività oggi abusive".