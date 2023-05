Abusi e violenze di genere: convegno dei Lions con magistrati, avvocati, psicologi e operatori sociali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Stop agli abusi, stop al silenzio”: è il titolo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nell’ambito del Service Distrettuale dedicato alla prevenzione della violenza di genere a cura del Distretto 108 Yb del Lions Clubs International.

Al tema è dedicato un convegno che si terrà a Palermo mercoledì 3 maggio, dalle 9 alle 13, negli spazi dell’Oratorio di Santa Cita, in via Valverde 3. I lavori si apriranno con i saluti degli avvocati Daniela Macaluso e Debora Sansone, rispettivamente presidente della Prima Circoscrizione Lions e referente dell’Area occidentale per la prevenzione della violenza di genere.

A seguire, l’avvocato Francesco Leone, presidente di Agius (Associazione Giuristi Siciliani), il sindaco Roberto Lagalla, il professore Massimo Midiri, Magnifico Rettore dell’Università e padre Giuseppe Bucaro, sovrintendente per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Palermo.

L’evento proseguirà con gli interventi dei relatori, moderati da Maddalena Rizzo: il magistrato Daniela Troja, il presidente dell’associazione Cotulevi (Contro Tutte le violenze) Aurora Ranno, la psicologa Maria Laura Taormina e l’avvocato Giovanna Ippolito.

L’intermezzo musicale è affidato ai Maestri Federica Mallia e Davide Surdi. “Il Distretto 108 Yb del Lions Club International - spiega Daniela Macaluso - ha fortemente promosso questo Service Distrettuale per la prevenzione della violenza di genere”. “I Club Services della Prima circoscrizione che presiedo - prosegue l’avvocato - hanno realizzato, nel corso dell’anno, moltissimi incontri di sensibilizzazione con i ragazzi nelle scuole”.

“L’evento del 3 maggio, con relatori di spessore - conclude il presidente della Prima circoscrizione - si rivolge a un pubblico che, in diverse forme, è a contatto con il problema: magistrati, assistenti sociali, avvocati e psicologi, insieme per fare il punto della situazione”.

L’evento sarà altresì un incontro di restituzione alla collettività di ciò che è stato realizzato nelle scuole alla presenza degli studenti. “Esprimo il mio compiacimento - afferma Debora Sansone - per l’azione sinergica portata avanti dalla Prima Circoscrizione magistralmente guidata dall’avvocato Daniela Macaluso, con la quale abbiamo condiviso e coordinato l’attuazione del service ‘Stop agli abusi, stop al silenzio’ fortemente voluto e sostenuto dal Governatore, il dottore Maurizio Gibilaro”.

“L’auspicio - sottolinea - è quello di continuare, nell’ottica del ‘We Serve’, a sostenere e diffondere la cultura della prevenzione e della lotta contro la violenza sulle donne”.