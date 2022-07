"Da mister abusava dei bambini durante gli allenamenti di calcetto", condannato un finanziere

Da mister in un campus di Acqua dei Corsari avrebbe abusato sessualmente di nove bambini che in quella struttura giocavano a calcetto. Oggi il gup Ermelinda Marfia ha deciso di condannare il brigadiere della guardia di finanza Gianfranco Cascone, 54 anni, infliggendogli - con il rito abbreviato - una pena di 8 anni. Il sostituto procuratore Giorgia Righi, che aveva coordinato l'inchiesta, aveva chiesto un po' di più, ovvero 10 anni e 8 mesi.

Il finanziere aveva ammesso di aver toccato i piccoli, ma negando di averlo fatto nelle parti intime e di essersi fatto toccare a sua volta. Inoltre, durante l'interrogatorio, aveva giustificato il suo comportamento parlando della "particolare frustrazione emotiva conseguente alla separazione coniugale".

Cascone era stato arrestato in flagranza - le violenze erano state riprese in diretta dagli inquirenti - il 12 agosto scorso, in seguito alla denuncia di due ragazzini. Il "mister", secondo il loro racconto, avrebbe mascherato gli abusi fingendo fossero giochi e avrebbe approfittato dei momenti in cui si sarebbe trovato con loro in una piscina gonfiabile. Uno dei bambini (le presunte vittime avevano tutte tra i 9 e gli 11 anni) aveva spiegato: "Ho pensato che quello che mi aveva fatto il mister fosse un gioco, poi ho controllato su internet cosa fanno i maniaci ai bambini e mi è spuntato che i maniaci fanno finta di giocare con i bambini come ha fatto il mister con me".

In base alle dichiarazioni del bambino: "Il mister fa il bagno con noi... Mi ha chiesto subito di sedermi su di lui, io mi sono seduto, cosa dovevo fare? Era capitato altre volte con un altro bambino, che a volte non si vuole sedere sul mister e si mette a urlare dicendo che il mister gli ha toccato il sedere. Questo è successo lo stesso giorno che è successo a me, dopo di me".