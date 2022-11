Abusi edilizi alla palestra Virgin: 3 imputati a processo, archiviazione per 3 impiegati del Comune

Inizierà nel 2024, davanti al tribunale monocratico, il processo per i presunti abusi edilizi nel palazzo di via Gioacchino Ventura in cui si trova la palestra Virgin, che era finito sotto sequestro ad ottobre del 2020. A giudizio, con citazione diretta, finiscono soltanto tre degli imputati, mentre per altri tre, in seguito alla richiesta della stessa Procura, il fascicolo è stato archiviato.

Nello specifico, alla sbarra vanno Filippo Basile, amministratore della Euroleasing Company Spa, la società proprietaria dell'immobile, nonché committente dei lavori, Antonino La Duca, progettista e direttore dei lavori, e Tommaso Castagna, titolare dell'azienda che li ha eseguiti. Il reato di abuso edilizio si prescrive in 5 anni e sembra molto difficile - con le pendenze che ci sono al tribunale monocratico - che si possa arrivare ad una sentenza di primo grado per tempo.

Per altri tre indagati, tutti dipendenti del Comune, non sono stati ravvisati elementi sufficienti per sostenere l'accusa di abuso d'ufficio, e il fascicolo è stato quindi archiviato. Si tratta di Giuseppe Monteleone, difeso dall'avvocato Nino Zanghì, nella sua qualità di dirigente responsabile dello Sportello unico delle attività produttive, tra il 2016 e il 2017, di Antonino Zanca e Sergio Marinaro, gli impiegati che avevano istruito la pratica per i lavori di ristrutturazione.

Secondo la ricostruzione della Procura - l'inchiesta della polizia municipale era stata coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Andrea Fusco - a dispetto delle dichiarazioni, nell'immobile che oggi ospita il noto centro fitness (che è del tutto estraneo ai fatti) sarebbero state compiute tutta una serie di modifiche senza alcuna autorizzazione. Dal nulla sarebbero spuntate per esempio una piscina esterna di 64 metri quadri, ma anche un intero piano, di quasi 630 metri quadri. Per questo era scattato, su disposizione del gip Fabio Pilato, il sequestro dell'immobile che aveva innescato una lunga battaglia giudiziaria fino a che non erano stati tolti definitivamente i sigilli.

Sotto sequestro finirono anche 60 mila euro perché, secondo l'ipotesi iniziale dell'accusa, per fare quei lavori in via Ventura sarebbe stato necessario un permesso di costruire e, dunque, il pagamento degli oneri di urbanizzazione, mentre La Duca, favorito dagli impiegati del Comune, avrebbe versato solo 5.820 euro. Una tesi che poi non ha trovato ulteriori riscontri e che ha portato all'archiviazione.