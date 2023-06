Migliaia di immobili abusivi sparpagliati per la città: la Procura prepara un piano per le demolizioni

Il dato non è ancora preciso - è in corso uno screening proprio per definirlo - ma gli immobili abusivi (in tutto o in parte) sparpagliati per la città e anche in diversi comuni della provincia sono diverse migliaia e la Procura ha deciso di lavorare ad un piano per avviare le demolizioni che, in molti casi, sono ferme da anni.

L'iniziativa, fortemente voluta dal procuratore capo Maurizio De Lucia, è coordinata dall'aggiunto Paolo Guido che - dopo aver catturato Matteo Messina Denaro dopo trent'anni di latitanza - ha avuto (e su sua richiesta) anche la delega sui reati contro la Pubblica amministrazione. In questi giorni si stanno facendo tutta una serie di verifiche per avere un quadro chiaro ed iniziare ad intervenire concretamente.

Non ci sarebbe zona della città esente da piccoli e grandi sfregi: ci sono interi immobili completamente fuori norma, soprattutto nelle zone popolari, ma anche nelle borgate marinare, e poi ci sono decine e decine di terrazze, verande e altre costruzioni compiute senza alcuna autorizzazione anche in edifici del centro storico.

Un ruolo centrale nella demolizione dovrebbe in realtà averlo il Comune - col quale naturalmente la Procura è in contatto - anche perché non sempre l'abuso edilizio dà il via ad un procedimento penale. Ma le casse dell'Amministrazione, com'è noto, non sono nelle condizioni di poter sostenere una spesa che si prefigura enorme (anche se poi ci si rivale sul proprietario dell'edificio, ma sempre ammesso che abbia qualcosa...) e soprattutto questo tipo di intervento non è certamente popolare da un punto di vista politico e di consenso.

Contrastare l'abusivismo edilizio è però un modo chiaro di ristabilire la legalità in tante aree della città che negli anni sono state deturpate, di dare un segnale ai cittadini. Nelle prossime settimane sarà delineato il piano che la Procura intende mettere in atto e si conosceranno maggiori dettagli.