Sport per l'inclusione, arriva il progetto per cento ragazzi "Abilmente atleti"

Continuano per noi le soddisfazioni e contestualmente le emozioni nel vedere i nostri ragazzi praticare sport a 360°. Con il progetto "Abilmente atleti" abbiamo davvero pensato allo sport come strumento per lo sviluppo dell'inclusione e del benessere per i minori e giovani con disabilità. Il progetto è promosso dall'associazione "Progetto Giovani" con l'associazione di volontariato "Girasole", finanziato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

Prevede il coinvolgimento di 100 ragazzi diversamente abili tra i 14 e i 25 anni. Si sviluppa su tre città come Palermo, Canicattì e Aragona. Tuttavia abbiamo avuto anche feedback da parte di ragazzi dei comuni limitrofi a quelli indicati prima. Le attività sono seguite da istruttori di spessore e con esperienza che ci permettono di portare l'asticina dell'autostima un po' più su, per quello che abbiamo creato. Abbiamo avuto l'onore, oltre che il piacere di presentare, lo scorso mese di luglio, il progetto al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.