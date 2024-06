Abilmente Atleti: presentazione dei risultati finali del progetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi presentiamo i risultati ottenuti dal nostro progetto: Abilmente Atleti finanziato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, promosso dall'Associazione Progetto Giovani in ATS con il Girasole Associazione di Volontariato. Grande emozione da parte dei genitori dei ragazzi, che ci hanno ringraziato per quanto fatto. Noi ringraziamo invece i nostri ragazzi, i nostri Istruttori, chi ci ha ospitato oggi e soprattutto quanti hanno partecipato portando il loro saluto istituzionale. sono intervenuti: il dottor Regina per Associazione Progetto Giovani, la Dottoressa Saladino per Associazione Progetto Giovani, l'onorevole Giambona parlamentare regionale siciliano, l'assessore Anello, assessore allo sport del Comune di Palermo, il consigliere Imparato, presidente IV Commissione politiche sociali del Comune di Palermo, la dottressa Vaiana, funzionario del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, il dottor De Paolis per Yellow School, il dottor Bondì per Oxygen Fitness. L'Evento finale si è svolto presso l'Oxygen Fitness in collaborazione con Yellow School.