Guerra agli incivili che gettano rifiuti in strada, accordo tra Rap e vigili per il controllo delle aree "critiche"

Finalmente si fa sul serio. Rap, polizia provinciale e municipale di Palermo hanno firmato un protocollo d'intesa per contrastare l'abbandono di rifiuti fenomeno che, evidenziano dalla Rap "continua ad avere una tendenza in salita mortificando la città nonostante gli interventi programmati vanificati a poche ore". L’idea, partita dal presidente della Rap Giuseppe Todaro e accolta dal dirigente della polizia provinciale Giuseppe La Manno e dal comandante dei vigili Margherita Amato, è quello di coinvolgere le circoscrizioni, le associazioni e tutti gli attori sociali che lavorano sul territorio affinché si sensibilizzi a tenere pulito il proprio quartiere.

Si individueranno mensilmente due aree perimetrate, definendo congiuntamente alcuni spazi particolarmente critici dove vengono abbandonati i rifiuti. Sarà anche avviato un servizio intensificato di controllo dopo la pulizia "rendendo per un lasso di tempo sistemico l’azione di sanzionamento dei comportamenti scorretti e illegali". L'accordo prevede anche la definizione di linee guida per la campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti e sul regolare conferimento e l'impegno a intervenire "con tempestività" in caso di segnalazioni.

A tale scopo saranno previsti anche agenti provinciali in motocicletta a supporto delle 5/6 squadre di polizia municipale e polizia provinciale che lavoreranno giornalmente sul territorio. Nei prossimi mesi si valuterà anche se dedicare un numero di telefono per eventuali segnalazioni sugli abbandoni. La campagna di controllo sul territorio sarà avviata contemporaneamente all’interno di due perimetri: Amari–S. Oliva–Pignatelli Aragona–Cavour–Crispi da un lato; Kolbe Li Gotti–Laudicina–Messina Marine–Galletti dall'altra.

"Il fenomeno 'migratorio' - spiegano dalla Rap - è per buona parte riconducibile all’abbandono dei rifiuti provenienti dai comuni limitrofi, comporta l’assurda situazione in base alla quale i cittadini palermitani pagano la Tari anche per consentire il recupero degli ingombranti e dei rifiuti che appartengono ad altri, consentendo alle amministrazioni dell’hinterland di ottenere economie che gravano su Rap come costi ulteriori. Questo fenomeno prima si attestava a circa 35 tonnellate di rifiuti al giorno (oltre alle 800 tonnellate giornaliere che produce il capoluogo); attualmente il dato è più che raddoppiato arrivando a 90 tonnellate al giorno".

“Con questo protocollo – afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - incrementiamo le forze in campo per il controllo di zone strategiche, spesso colpite dal fenomeno migratorio di rifiuti. Si tratta di un importante esempio di collaborazione, l’auspicio, però, è che questa nuova iniziativa delle istituzioni venga accompagnata anche dalla cooperazione della cittadinanza che deve partecipare con il corretto conferimento dei rifiuti. Sarà solo con l’apporto di tutti, se si riuscirà a migliorare i livelli di igiene urbana nelle strade della città".

"Quello firmato oggi – commenta il presidente della Rap Todaro – è un accordo che si inserisce pienamente nel percorso disegnato con il sindaco. Questo protocollo rafforza la collaborazione istituzionale, grazie alla quale si possono stabilire insieme attività finalizzate al contrasto di ogni forma di illegalità legata al ciclo dei rifiuti. Per fortuna si tratta di una minoranza, ma che incide sulla qualità dell’intero servizio e sul decoro della città". "Ci auguriamo che la sinergia tra i due Comandi portino dei risultati - concludono i comandanti La Manno e Amato - Contro questa lotta impari diventa necessaria la collaborazione di tutti".