Via Montepellegrino, sorpreso ad abbandonare 21 sacchi di rifiuti speciali: denunciato

Un palermitano di 44 anni, residente a Monreale, è stato denunciato dagli agenti del Nucleo Tutela e Decoro della polizia municipale, perché sorpreso a conferire 21 grossi sacchi contenenti rifiuti speciali.

L'uomo è stato "pizzicato" in via Montepellegrino mentre scaricava dal suo furgone scarti provenienti da un ristorante. Durante i controlli è risultato privo dei documenti necessari per il trasporto rifiuti e dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali. Motivo per cui si è proceduto al sequestro penale del mezzo e del carico (affidati in custodia al proprietario).