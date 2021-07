Bagheria, sorpreso dalle telecamere mentre abbandona rifiuti per strada: denunciato

Se ne andava in giro per Bagheria, a bordo di una motoape, per abbandonare rifiuti ingombranti. Le telecamere installate dal Comune però lo hanno ripreso e ieri si è beccato una denuncia. Il mezzo inoltre è stato sequestrato dagli agenti del Nucleo operativo della polizia ambientale, guidato dall'ispettore capo Lino D'Amico.

"Ancora una volta - dice l'assessore all'Igiene urbana Giuseppe Tripoli - mi trovo a ricordare che l'abbandono illecito dei rifiuti è un reato perseguibile per legge. Il decreto legislativo n. 152 del 2006, tra gli oltre 300 articoli, annovera pure le sanzioni amministrative e penali per coloro che si rendono protagonisti di questi atti di inciviltà. Desidero ringraziare - continua l'assessore - gli agenti del Nopa, gli ispettori ambientali e tutto il comando dei vigili che si prodiga per controllare questo abbandono indiscriminato che deturpa la nostra bella cittadina".

Tripoli lancia infine un appello ai cittadini: "Eseguite al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti e denunciate i casi di abbandono che avvistate".