Sta per abbandonare materassi e tavole in legno per strada ma spuntano i vigili: multato. Un uomo di 68 anni è stato pizzicato ieri pomeriggio nei pressi di via Rosario Nicoletti, a Tommaso Natale, dalla polizia municipale durante un servizio in strada finalizzato al controllo dell’abbandono di rifiuti.

"I vigili hanno notato un autocarro Ford Transit, il cui carico era composto da rifiuti promiscui: tavole in legno truciolato provenienti da demolizione di mobili di arredamento, sfabbricidi e quattro materassi dismessi da una non ben identificata unità immobiliare - dicono dal comando della polizia municipale -. Il conducente, P.L. di 68 anni, ha riferito di avere effettuato il lavoro per conto di un privato del quale non ha voluto indicare le generalità e che stava provvedendo al trasporto per il successivo smaltimento nell'isola ecologica di Montelepre".

Il 68enne, che non è risultato essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, è stato sanzionato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il mezzo, privo di copertura assicurativa, è stato posto sotto sequestro.