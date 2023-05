"Non ha abbandonato suo figlio di 7 anni al centro commerciale": assolta una mamma

E' finita sotto processo perché, secondo la Procura, avrebbe abbandonato "per diverse ore" suo figlio di 7 anni al centro commerciale il 2 maggio di ben 6 anni fa. Il bambino dopo le ricerche venne ritrovato a casa sua, assieme alla nonna, dove si desume fosse rientrato da solo. Per il giudice della seconda sezione del tribunale monocratico, Elisabetta Villa, però non si è raggiunta la prova della responsabilità penale della madre - sulla scorta di testimonianze contraddittorie - e per questo la donna, che oggi ha 40 anni, è stata assolta con la formula "perché il fatto non sussiste". Il giudice ha accolto le tesi dell'avvocato Matteo La Barbera che assiste la mamma, mentre il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8 mesi.

La vicenda risale al 2 maggio 2017, quando l'imputata era andata al centro commerciale Forum assieme al bambino. Di certo a quel punto ci sarebbe soltanto che il piccolo era scomparso e che sarebbero state allertate sia le guardie giurate che la polizia. Secondo una versione questo sarebbe accaduto intorno alle 16.30, secondo un'altra, invece, intorno alle 19. Inoltre, in base a una delle testimonianze la signora avrebbe lasciato il figlio in un'area giochi affidandolo a un ragazzo di 15 anni a lei del tutto sconosciuto.

La mamma del bambino è stata rinviata a giudizio il 16 maggio del 2018 e al termine del dibattimento, il giudice ha ritenuto che non sarebbe possibile risolvere il giallo. Il poliziotto ha infatti riferito che avrebbe appreso alle 19, da una segnalazione sulle linee di emergenza, della scomparsa del piccolo e che sarebbe andato a vedere, trovando l'imputata assieme a un altro collega, sottolineando che "ovviamente la signora era disperata per la mancanza del figlio". Nel frattempo il bambino era stato ritrovato a casa sua, con la nonna.

Una guardia giurata ha invece raccontato al giudice che l'imputata avrebbe chiesto aiuto alle 16.30, riferendo anche che la signora gli avrebbe detto di aver lasciato qualche ora prima, in una zona con dei giochi per bambini, a un adolescente a lei sconosciuto. Ma il testimone, durante il dibattimento ha spiegato di non ricordare quest'ultima circostanza, rimarcando che la donna era "sconvolta" e che aveva partecipato attivamente alle ricerche del figlio.

Ecco perché alla fine il giudice ha stabilito che "non è emersa la piena prova della responsabilità penale" dell'imputata. E, nella sentenza, scrive infatti: "Delle due l'una: o l'imputata si era recata al centro commerciale ben prima delle 16 e si era accorta della scomparsa del minore alle 16.30 o, addirittura alle 17.30 (e in tal caso, allora, non si comprenderebbe se la guardia abbia davvero allertato le forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti, posto che l'agente di polizia giudiziaria escusso in dibattimento ha fatto risalire la segnalazione alle 19.10); o la stessa, come dalla medesima ha riferito agli operanti, aveva fatto accesso al centro commerciale solo alle 16: in tal caso, ove fosse vera la circostanza rappresentata dalla guardia giurata e, cioè, che l'imputata aveva lanciato l'allarme alle 16.30, la donna avrebbe lasciato incustodito il figlio per appena mezzora e non 'per diverse ore', così come invece contestato dal pm. A ciò si aggiunga che la nonna del minore ha fatto intendere che, all'epoca dei fatti contestati, il bambino fosse particolarmente vivace e che, il 2 maggio del 2017, avesse sottratto delle caramelle al centro commerciale. Non può nemmeno escludersi pertanto che il minore si fosse volontariamente allontanato dai luoghi e che, conseguentemente, fosse sfuggito ai controlli della madre". Da qui l'assoluzione.