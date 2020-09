Polizia soccorre camionista e trova 450 chili pesce non tracciabile, multa e sequestro

La polizia stradale interviene per aiutare il conducente di un autocarro in panne e scopre cosi che nel mezzo c'era un carico di pesce non idoneo al consumo. E' accduto nei giorni scorsi, ma è stato reso noto oggi, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo di Terrasini.

"In attesa del soccorso richiesto dagli agenti - si legge in una nota - si è accertato che il mezzo era sprovvisto di assicurazione e, pertanto, si è proceduto al relativo sequestro. In considerazione dell’atteggiamento nervoso mostrato dall’autista, si è ritenuto di approfondire il controllo sulla merce trasportata". Dopo aver spostato il mezzo per non creare pericoli per la circolazione, anche grazie all’aiuto di un meccanico, gli agenti hanno aperto il portellone bloccato da guasto e hanno riscontrato che il carico era rappresentato da circa 450 chili di prodotti ittici tra pesce, molluschi e crostacei.

Poiché il conducente non è stato in grado di fornire la documentazione circa la tracciabilità del pescato, destinato a rifornire un mercato del Trapanese, i poliziotti hanno richiesto tramite la centrale operativa compartimentale l’intervento della Capitaneria di porto di Palermo e del personale del dipartimento di Prevenzione veterinario.

Al conducente del mezzo, un palermitano di 59 anni, oltre alla sanzione per la guida senza copertura assicurativa (che ha comportato anche il sequestro del mezzo) sono state contestate varie irregolarità che hanno generato sanzioni per un ammontare complessivo di 2.700 euro (di cui 1.500 per mancanza di documentazione circa la tracciabilità del pescato trasportato). Sequestrata per la successiva distruzione (tramite ditta specializzata) parte del pesce dichiarato "non idoneo al consumo alimentare”. Il restante quantitativo, la cui idoneità al consumo è stata certificata, è stato devoluto in beneficenza ad un istituto caritatevole di Palermo.