L'incidente in A1 che è costato la vita a un palermitano: multe agli automobilisti che fotografavano la scena

Scatti e video per immortalare il maxi incidente sull'A1 dello scorso 18 luglio - nel quale ha perso la vita il 46enne palermitano Salvatore Alaimo - costeranno cari a 10 automobilisti, pizzicati dalla polizia. Nel tragico sinistro - avvenuto nei pressi di Bologna - erano rimasti coinvolti due veicoli pesanti e 7 automobili.

"L’incidente, che ha comportato anche gravi conseguenze alle persone, ha causato forti ripercussioni per diverse ore sulla circolazione in transito", spiega la Polstrada, aggiungendo che "durante le operazioni volte a favorire il deflusso del traffico, diversi conducenti di automobili che si trovavano a percorrere la autostrada nella carreggiata opposta (comunque sempre rimasta aperta), passando accanto al luogo dell’incidente, non hanno resistito alla tentazione di immortalare quello scenario con il proprio smartphone, incuranti della pericolosità di tale condotta scellerata. Questo comportamento, infatti, ha determinato un’ulteriore e pericolosa congestione del traffico, determinando rallentamenti e code".

La performance peggiore quella di un uomo che addirittura stava filmando tenendo con una mano un telefono, mentre con l’altra mano aveva un secondo telefono per telefonare, gestendo il volante solo con un braccio.

Le multe salate

L'epilogo al contorno del maxi incidente è stato che i dieci automobilisti "indisciplinati" sono stati tutti identificati dalla pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud presente sul luogo dell’incidente e impegnata nel prestare i soccorsi. A breve troveranno nella buca delle lettere la multa per l’utilizzo vietato dello smartphone. Lo specifico illecito contestato ai dieci automobilisti comporta una sanzione amministrativa, prevista dal codice della strada, da un minimo di 165 Euro ad un massimo di 660 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente.

Il monito degli agenti

"Quando ci si imbatte in un incidente stradale- ricordano gli agenti -bisogna prestare la massima attenzione e concentrarsi solo sulla guida, per non ostacolare le operazioni di soccorso. Il fattore umano è fondamentale nel cambiamento verso una mobilità sicura: la distrazione alla guida infatti, in particolare dovuta all’utilizzo di cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico, costituisce una delle principali cause di incidenti stradali."