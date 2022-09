A Villabate trasporto dei disabili garantito dall'associazione "Famiglia e solidarietà"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’associazione “Famiglia e solidarietà” si prende l’impegno di espletare il servizio di trasporto dei disabili per il Comune Di Villabate . Unica associazione del territorio a manifestare l’interesse a continuare il servizio, già espletato dall’associazione Autismo Villabate che ha declinato l’impegno. Il progetto “mobilità garantita” del Comune di Villabate con PMG Italia - società benefit - è stato dunque riconfermato, e cosi come nei primi 3 mesi di attività, si continuerà a garantire mobilità alle persone anziane, ai disabili e ai soggetti fragili, i quali potranno ancora beneficiare del servizio trasporto, in forma gratuita, con l’ausilio di un mezzo dotato di pedana elettrica, per raggiungere, accompagnati dai volontari, studi medici, centri di terapia e cura, centri diurni, scuole.

Il progetto si prefigge l’obiettivo di consentire e garantire indistintamente a tutti di partecipare alla vita della società soddisfacendo il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni, colmando cosi il divario tra le persone, ponendo attenzione sul fatto che tutto ciò è realizzabile soltanto se’ posto nelle condizioni favorevoli. Soddisfatta l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Gaetano Di Chiara, che attraverso l’Assessore alle politiche sociali, Raffaele Esposito esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, attraverso il quale si potrà continuare ad assicurare un servizio indispensabile per la collettività ma soprattutto per coloro che si trovano in condizioni di svantaggio a cui va offertagli ogni forma di sostegno, anche riguardo alla mobilità.

“Un sentito ringraziamento - commenta Esposito - ai rappresentanti dell’Associazione Famiglia e solidarietà nella persona del vice presidente, Gabriele Vernengo per l’adesione, al personale dell’ufficio attività sociali del Comune e alla responsabile della PMG Italia dottoressa Emilia De Vara, che nei prossimi giorni renderà partecipe le aziende di ciò che è stato realizzato grazie al loro prezioso contributo, di quanto importante e fondamentale sia stato il loro sostegno che auspichiamo possa continuare anche per il futuro. Il servizio, che partirà dopo la stesura della convenzione, funzionerà su prenotazione contattando il numero di utenza mobile che verrà pubblicata”.