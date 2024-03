"A scuola con Lav", bimbi a lezione di rispetto per gli animali dopo il caso Aron

Entra nel vivo il progetto "A Scuola con Lav". La Lega anti vivisezione, tra le più grandi associazioni che difendono gli animali in Italia, entra nelle classi per raccontare ai giovani come può essere intenso ed educativo un rapporto con gli altri animali basato sulla responsabilità e sul rispetto, proponendo una visione del mondo fatta di condivisione e di solidarietà con tutte le specie.

Dallo scorso febbraio, la Lav Palermo è impegnata in attività educative negli istituti comprensivi Maredolce e Scinà-Costa, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, con un calendario fitto di incontri fino al mese di maggio; qualunque scuola può far richiesta per questi interventi, durante i quali, oltre ai volontari Lav, interverranno anche degli esperti veterinari dell'Asp di Palermo.

Le attività verteranno sul corretto e consapevole accudimento degli animali domestici e non; sul fenomeno del randagismo, sensibilizzando sulla tematica contro il maltrattamento, anche in riferimento alla triste storia di Aron, il cane bruciato in piazza Croci e poi morto.