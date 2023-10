A Palermo una nuova sede per CompuGroup Medical Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

CompuGroup Medical (CGM) Italia, la principale realtà attiva nel settore della sanità digitale in Italia, inaugura oggi a Palermo una nuova sede: una struttura più ampia e più smart per accogliere un team integrato di professionisti e fare del capoluogo siciliano un nuovo hub di innovazione tecnologica e digitale. I nuovi uffici, uno spazio di 1000mq ubicato nel centro storico della città, a pochi passi dall’Orto Botanico, ospiteranno i dipendenti delle società CGM PHARMAONE, la divisione dedicata allo sviluppo di software gestionali e piattaforme tecnologiche per tutte le farmacie, e Pharmap, azienda leader nel mercato della consegna a domicilio dei farmaci e delle soluzioni digitali per la farmacia, nata dall’intuizione di due giovani imprenditori palermitani e dal 2022 parte di CGM Italia.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno l’Area Vice President Italy e Country Manager di CGM, Alessandro Avezza, e i fondatori di Pharmap, Giuseppe Mineo e Giulio Lo Nardo, rispettivamente CEO e Managing Director dell’azienda. La nuova sede di Palermo, che si aggiunge ai presidi di Acireale, Mazara del Vallo e Ragusa, quest’ultima sede della divisione specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per gli studi dentistici, conferma la volontà di CGM Italia di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Sicilia, a distanza di 10 anni esatti dall’apertura del primo ufficio. CGM vuole puntare sulle professionalità del territorio per portare innovazione all’intero Sistema-Salute a livello nazionale, semplificando il lavoro dei professionisti sanitari - medici, farmacisti e dentisti - e migliorando l’assistenza territoriale e domiciliare erogata ai cittadini-pazienti. Un impegno che è da sempre parte del Dna di CGM, multinazionale tedesca leader nel settore della digital health, e che vede oggi Pharmap protagonista anche oltre i confini nazionali, in particolar modo in Belgio dove è già leader nel settore home-delivery dei farmaci e nell’offerta di soluzioni per la digitalizzazione della farmacia. Gli uffici di Palermo sono stati concepiti come un ulteriore hub al servizio dell’innovazione tecnologica e digitale, uno spazio che ospiterà oltre 50 persone, aperto alla contaminazione di competenze ed ai giovani talenti che vorranno fare la differenza nel settore e creare insieme il futuro della digital health.

“La scelta di ampliare la nostra sede di Palermo, rafforzando ulteriormente la nostra presenza decennale sul territorio regionale, esprime la volontà di CGM di investire sui talenti siciliani e di sostenere le loro idee per creare un ecosistema integrato di soluzioni e servizi digitali che valorizzi e supporti il ruolo della farmacia territoriale, mettendo al centro i bisogni del cittadino-paziente e connettendolo con i professionisti sanitari a lui più prossimi, farmacisti e medici in primis”, commenta Alessandro Avezza, Area Vice President Italy di CGM e Country Manager. “Crediamo che sia proprio grazie alla contaminazione di idee e suggestioni che possano nascere progetti nuovi e virtuosi, in grado di apportare un vero valore aggiunto per la comunità dei professionisti sanitari e per tutta la popolazione”. “Siamo molto orgogliosi di far parte di una holding così importante come CGM, di cui ne condividiamo i valori e lavoriamo ogni giorno e duramente per raggiungere i nostri obiettivi”, dichiarano Giuseppe Mineo, CEO di Pharmap e Giulio Lo Nardo, Managing Director della stessa. “La nuova sede ci aiuterà sicuramente nel condividere insieme ai nostri colleghi di CGM PHARMAONE quello che per noi è importante, ossia la contaminazione di idee che alimentano nuovi progetti e nuove sfide. Non vediamo l’ora di cominciare, ma soprattutto di dare vita ad un nuovo futuro generazionale e progettuale al servizio della digitalizzazione del comparto salute”.