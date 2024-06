A Palermo una academy gratuita per i giovani figli di imprenditori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama Academy Junior ed è un percorso assolutamente gratuito che OSM VALUE, società palermitana di consulenza aziendale che si occupa di diffondere i principi dell’etica imprenditoriale in tutto il Sud Italia, ha pensato per i giovani figli di imprenditori di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Si tratta di un’ esperienza formativa di 10 giornate caratterizzate da un programma unico perché pensato proprio da imprenditori che ore la possibilità di approfondire e sviluppare le competenze necessarie a diventare i leader imprenditoriali di domani, concentrando l'attenzione sia sulle "soft skills" che sulle "hard skills". Il programma coprirà una vasta gamma di argomenti, tra cui la leadership, la gestione del tempo, la comunicazione efficace, la risoluzione dei problemi, la finanza aziendale, la strategia aziendale e l’innovazione. Le giornate saranno strutturate in modo da fornire una combinazione equilibrata di teoria e pratica, consentendo ai partecipanti di mettere in pratica ciò che apprendono attraverso simulazioni, esercitazioni di gruppo e casi studio. Oltre a ciò, gli studenti avranno l'opportunità di interagire con imprenditori di successo, apprendendo da esperienze concrete e ricevendo consigli preziosi per la loro futura carriera imprenditoriale. L’appuntamento con Academy Junior per la giornata dedicata all’argomento “Impara a proporre qualcosa”, i cui relatori saranno Giuseppe Giordano e Marco Merlino, cofondatore di OSM VALUE, si terrà sabato 22 giugno dalle 10 alle 18 presso Centro di formazione manageriale OSM VALUE in viale della Regione Siciliana 7275 (Palermo)