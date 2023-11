A Palermo 10 imprenditori siciliani insieme per parlare di etica d’impresa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dieci imprenditori siciliani che attraverso i principi dell’etica hanno costruito aziende di successo insieme per la prima volta per condividere le loro esperienze: è Master Mind, l’evento che si terrà il prossimo lunedì 27 novembre al San Paolo Palace di Palermo (dalle 9 alle 19). La giornata, organizzata in collaborazione tra OSM Value, Confcommercio Palermo ed Engage editore avrà come relatore d’eccezione Andrea Condello, cofondatore di OSM International Group e considerato uno dei massimi esperti in Italia nella formazione del personale commerciale. Durante l’incontro gli imprenditori, provenienti dai settori più disparati, dalla ristorazione all’economia, dall’edilizia all’odontoiatria, spiegheranno la loro visione della cultura aziendale etica e come essa abbia influenzato la gestione e le decisioni che si sono rivelate determinanti per la crescita e lo sviluppo delle loro imprese toccando tematiche come il ruolo dei leader, della gestione del personale, degli errori da evitare nella comunicazione e molto altro ancora.