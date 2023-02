A Palermo associazioni in sinergia per donare insieme un sorriso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Su iniziativa della Associazione “I Leoni di Pietratagliata” presieduta da Maurizio Di Miceli, che ha organizzato ed ideato l’evento, il L.C. Palermo Libertà, presieduto da Antonina Riccio, e le Associazioni “Gli Angeli di Chicca”, “Amore e Carità”, “Banco di Solidarietà Palermo Onlus Pietratagliata” e “Teniamoci per mano Onlus”, hanno contribuito a donare una giornata speciale ai bambini ospiti di “case famiglia”. L’evento si è svolto nella giornata di domenica 26 febbraio presso i locali messi a disposizione dalla Associazione “Arma Aeronautica Palermo Boccadifalco”, presieduta dal Colonnello Matteo Abbate, all’interno dell’Aeroporto di Boccadifalco dove, dopo l’animazione con i simpaticissimi Clowns dell’Associazione Teniamoci per mano Onlus, la donazione di giocattoli da parte dell’Associazione Gli Angeli di Chicca e la donazione di una fornitura di prodotti alimentari e per bambini da parte del L.C. Palermo Libertà, è stato offerto a tutti un gustoso pranzo completo; al termine del pranzo i bambini sono stati condotti presso il 4° Reparto Volo Palermo della Polizia di Stato, Diretto dal dott. Antonio Molinaro, per una visita agli Elicotteri della Polizia guidata dagli espertissimi Agenti. Divertimento e spensieratezza in una giornata un poco uggiosa ma alla fine allietata da un meraviglioso arcobaleno.