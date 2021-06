A Gangi ufficio postale inaccessibile ai disabili, la denuncia dell’Ugl a Poste italiane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si fa sempre più forte la denuncia dell’Ugl comunicazioni contro Poste italiane inadempiente e sorda alla richiesta del sindacato di abbattere le barriere architettoniche nella filiale di Gangi in provincia di Palermo presso via Salita Cammarata. “L’ingresso dell’Ufficio postale di Gangi – spiega Antonino Cascio Segretario provinciale Ugl comunicazioni di Palermo – è collocato alla sommità di una ripida scalinata che impedisce o limita di fatto l’accesso ai disabili e più in generale a chiunque abbia una ridotta capacità motoria, negando la possibilità di usufruire dei servizi erogati da Poste Italiane”. “Poste Italiane - aggiunge Cascio - nonostante i solleciti ed il tempo trascorso non ha posto in essere alcun intervento negando la possibilità di poter usufruire dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità ai cittadini con difficoltà motoria”. “Il comportamento omissivo di Poste Italiane – conclude Cascio – è stato oggetto da parte del nostro sindacato di un esposto presso la Procura di Palermo contestualmente alla segnalazione di tale stato di illegittimità all’Ispettorato del Lavoro, all’Azienda Sanitaria Locale, all’Associazione Nazionale Disabili e all’Ufficio Nazionale Garante dei Disabili”.