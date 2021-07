A Corleone tornano le giornate della solidarietà per la raccolta di sangue

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 29 e 31 luglio e 19 agosto dalle ore 7.30 alle 12.30, presso la sede di Avis Corleone in via Neve 23, sarà possibile donare il sangue, un gesto di solidarietà ancora più importante in questo momento storico. Le giornate sono state organizzate grazie alla collaborazione di diverse associazioni e istituzioni del territorio: Movimento Cristiano Lavoratori – Unione Provinciale di Palermo, Comune di Corleone, Legambiente – Circolo “Due Rocche”, Lions Club Corleone, Comitato Santissimo Crocifisso della Catena di Corleone, Grifone – Volontari Protezione Civile, Rotary Club Corleone, Pro Loco Corleone, Fare Ambiente. Uno sforzo collettivo per cercare di far fronte alla necessità di sangue che, soprattutto nel periodo della pandemia, si fa sentire più urgente.

Si partirà il 29 luglio con la giornata di pre-donazione dedicata a chiunque vorrà donare, si tratta di un esame del sangue preliminare abilitativo alla donazione. Il 31 luglio sarà la giornata dedicata ai donatori, mentre il 19 agosto tutti coloro che hanno partecipato alla pre-donazione saranno i benvenuti insieme ai donatori. Per chiunque sia interessato, sarà possibile prenotarsi ai numeri 334-1222690 e 366-6461092. Per maggiori informazioni, invitiamo a visitare il sito www.aviscorleone.it. “Puntualmente, nel periodo estivo, negli ospedali cresce la necessità di sangue - dice il sindaco di Corleone Nicoló Nicolosi -, un bisogno che, in epoca Covid, è ancora più stringente. La donazione è un gesto di generosità gratuito e semplice, ma che può contribuire in modo significativo alla salute collettiva”.