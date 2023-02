Policlinico, l'ex astronauta della Nasa Maurizio Cheli ospite del summit internazionale sull'asma

Circa 300 pazienti in carico, un team multidisciplinare, e le più innovative tecniche strumentali. Al Policlinico il centro di riferimento regionale per asma grave istituito presso l’unità operativa di pneumologia diretta dal professore Nicola Scichilone, accoglie i pazienti che arrivano da tutta la Sicilia Occidentale per una valutazione di secondo livello specialistica e la presa in carico.

Il centro, che prescrive le terapie specifiche con anticorpi monoclonali (farmaci biologici) ottimizzando il trattamento, offre una valutazione biologica e funzionale respiratoria completa, oltre a quella clinica. La struttura guidata da Scichilone, professore ordinario di malattie respiratorie e membro del board internazionale Gina (Global initiative for asthma), è una realtà multidisciplinare dove collaborano insieme più unità operative, tra cui la radiologia, l’otorinolaringoiatria e la reumatologia, per offrire al paziente un percorso di assistenza completo.

"Nell'immaginario comune - spiega lo pneumologo - l'asma bronchiale rappresenta una patologia di facile gestione e, non di rado, di autogestione. Tuttavia, la malattia può complicarsi o evolvere verso forme più gravi e difficili da controllare. Queste forme, sebbene numericamente meno frequenti, pongono il paziente a rischio di ricovero e anche di morte, compromettendone comunque la salute e la vita sociale, e rappresentano quindi una vera e propria sfida per lo specialista".

I progressi in campo terapeutico, con lo sviluppo di nuove molecole e combinazioni di farmaci per via inalatoria e l'introduzione di anticorpi monoclonali, hanno permesso di gestire la malattia con rinnovata sicurezza, così come il miglioramento dei percorsi diagnostici e l'attuazione di un approccio multidisciplinare hanno migliorato la gestione complessiva della malattia. "Restano tuttavia da esplorare i bisogni sanitari insoddisfatti e le aree diagnostiche e terapeutiche", continua Scichilone.

Su questo tema, il prossimo 3 e 4 febbraio, si confronteranno a Palermo i maggiori esperti internazionali nell’ambito di un convegno internazionale organizzato da Scichilone con il coordinamento scientifico della dottoressa Alida Benfante. "L’auspicio è che questa occasione di approfondimento scientifico - conclude il professore - porti a proposte condivise di procedure diagnostiche e terapeutiche. L'obiettivo è quello di fornire strumenti e conoscenze ai professionisti coinvolti nella cura dei pazienti affetti da forme gravi di asma".

Il convegno vedrà anche la partecipazione di Maurizio Cheli, ex astronauta della Nasa, che illustrerà l’importanza del lavoro in team per ottimizzare le performance organizzative. "Nello spazio - afferma Cheli - il benessere è frutto di conoscenza, esperienza, preparazione e addestramento". Caratteristiche fondamentali anche in sanità.