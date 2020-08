Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Monreale, brucia la macchia mediterranea: l'intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme stanno interessando una vasta area. Diverse squadre impegnate in tutta la provincia. Nelle immagini l’intervento in corso dal primo pomeriggio di pompieri e un canadair in contrada Renda