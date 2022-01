La fortuna bacia Palermo col 10eLotto: vince 80 mila euro con un 9 Oro

La Sicilia fa festa grazie al 10eLotto: nel concorso del 7 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate quattro vincite per oltre 100 mila euro. La prima ha premiato un giocatore di Palermo che con un 9 Oro ha centrato una vincita pari a 80 mila mentre la seconda, arrivata sempre nel capoluogo siciliano, ha premiato un altro giocatore capace di portare a casa 30 mila euro con un 8 Oro. Le altre due, invece, sono arrivate a Canicattì, in provincia di Agrigento, con una vincita pari a 20 mila euro e a Pietraperzia, in provincia di Enna, con una vincita pari a 7.500 euro. Negli ultimi due concorsi il 10eLotto ha distribuito oltre 40 milioni di euro, per un totale di 85 milioni in tutto il 2022.