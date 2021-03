L'8 marzo è anche prevenzione oncologica: alta partecipazione agli screening dell'Asp

Sessantacinque mammografie nello screening itinerante a Castellana Sicula e oltre 100 pap test nei 17 consultori dedicati. E’ stata un successo la giornata all’insegna della prevenzione oncologica organizzata dall’Asp in occasione della Festa della donna.

A Castellana Sicula la partecipazione è stata massiccia con un afflusso continuo in piazza San Francesco di Paola. L’iniziativa, organizzata dall’Azienda sanitaria del capoluogo in collaborazione con la locale amministrazione comunale, era riservata alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni. In 65 sono salite a bordo del camper per eseguire la mammografia, mentre altre 40 utenti sono state “riprotette” nelle giornate del 12 e del 16 marzo prossimi nel vicino centro screening di Petralia Sottana.

"çL’adesione numerosa e convinta di tante donne è il chiaro segnale che, nonostante la pandemia, c’è grande richiesta di prevenzione – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – un ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Castellana Sicula per l’opera di sensibilizzazione ed un ringraziamento va, inoltre, alla equipe dello screening mammografico che ha lavorato senza sosta per rispondere ai bisogni di salute della popolazione”.

Convincente è stato anche il riscontro nella rete dei consultori con oltre 100 pap test effettuati oggi, tra città e provincia. La giornata della prevenzione oncologica itinerante organizzata a Castellana Sicula è stata il primo appuntamento di un tour che porterà il camper mammografico dell’Asp in quelle località dove maggiori sono le difficoltà a raggiungere i centri screening dell’Azienda sanitaria provinciale.